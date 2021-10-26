Одній із груп пенсіонерів передбачена надбавка до пенсії: хто може розраховувати на додаткові виплати

Учасники бойових дій, які отримують пенсію, могли помітити, що цього року розмір виплат змінився. Незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін роз'яснив, які надбавки зараз передбачені для УБД. Коментар експерта наводить сайт NaPensii .

Крім пенсії, учасникам бойових дій виплачується надбавка у розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Мінімальна пенсія періодично переглядається, надбавка змінюється разом із нею (з 1 грудня пенсійний мінімум становитиме 1934 грн, надбавка для УБД — 483,5 грн відповідно).

З 1 липня окремим рішенням збільшено мінімальну пенсію для УБД. Вона має бути не менше 210% прожиткового мінімуму або не менше 3893,40 гривні. До пенсій, які не дотягують до цієї суми, встановлюється доплата до потрібного показника.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни виплати прив'язані до мінімальної пенсії та становлять 650% пенсійного мінімуму для першої групи інвалідності (12051 грн), 525% або 9733,50 грн для другої групи та 360% мінімальної пенсії або 6674,40 грн для третьої групи.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року підвищаться пенсійні виплати кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) військовослужбовців, які загинули у зоні проведення АТО/ООС.

Фото ministry_of_defense_ua/Instagram

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