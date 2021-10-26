Чиновники збільшать ушестеро перевірки бізнесу: як уникнути візиту інспекторів

У 2022 році держоргани запланували близько 30 тисяч перевірок бізнесу, що у шість разів перевищує плани, що складалися роком раніше на 2021 рік. Водночас, підприємці можуть до 15 листопада відмовитися від комплексної перевірки, для чого потрібно подати письмову заяву до Державної регуляторної служби.

Як уточнює ubr.ua, проект плану комплексних перевірок (він ще не затверджений) передбачає 29 916 таких заходів, тоді як план на 2021 рік передбачав 4,9 тисячі перевірок. Щоправда, потім чиновники його змінили, додавши ще 38,6 тисячі рейдів. Видання не виключає, що план на 2022 теж можуть «роздмухати».

Зазначається, що для відмови від перевірок буде одна підстава — наявність помилок щодо підприємства: адреси, тривалості перевірки, назви суб'єкту, ЄДРПОУ або ступеню ризику. За виправленням помилок слід звертатися до органів держконтролю. Цей план не стосується рейдів податківців — його мають опублікувати до 25 грудня.

Керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько, коментуючи ці плани, зазначив, що збільшення суб'єктів господарювання, щодо яких здійснюватимуться планові заходи контролю у 2022 році, безпосередньо пов'язане із наповненням державної скарбниці.

«Карантинні заходи та обмеження вимагають значних державних коштів, що, у свою чергу, збільшує видаткову частину бюджету. Швидше за все, саме з цієї причини кількість запланованих перевірочних заходів може бути збільшена» , — зазначив він і підтвердив, що відмовитися від візитів інспекторів з поважних причин справді можна до 15 листопада.

За словами юриста, у такому разі перевірки проводитимуться не за комплексним планом заходів державного нагляду (контролю), про який йшлося вище, а згідно з датами у планах кожного окремого «контролера», які були визначені спочатку. Час візитів перевіряючих у них відрізняється.

Раніше у податковій службі нагадали, що з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій та (або) програмні реєстратори розрахункових операцій.

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Фото з Pixabay.

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