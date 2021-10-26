Одержувач субсидії може втратити на неї право та потрапити під великий штраф: як цього уникнути

Сім'ям, яким було призначено житлову субсидію, нагадують, що вони повинні не забувати інформувати органи соцзахисту, якщо купують квартиру, будинок, автомобіль або переходять із групи безробітних до категорії одержувачів доходу. Сім'я позбудеться права на субсидію, але не буде оштрафована та внесена до «чорного списку», і її не змусять повернути неправомірно отримані виплати. Про це йдеться у роз'ясненні від обласної влади.

Повідомляти органи соцзахисту про обставини, що змінилися в сім'ї субсидіантів, необхідно протягом 30 днів. Потрібно готуватися самому відмовитися від субсидії у разі:

купівлі нового автомобіля (не старше п'яти років);

купівлі другого автомобіля не старше 15 років);

купівлі землі;

купівлі квартири (будинку), іншого нерухомого майна (за невеликими винятками) ;

купівлі цінних паперів;

появи на депозиті понад 100 тис. грн.

Крім того, протягом 30 днів необхідно подати інформацію органам соцзахисту, якщо змінився склад сім'ї, кількість зареєстрованих у житлі. Якщо особи отримали субсидію як непрацюючі, необхідно інформувати про працевлаштування або появу нових джерел доходу.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики розповіли, на які максимальні суми субсидії можна розраховувати в нинішньому опалювальному сезоні.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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