«Укрзалізниця» підняла ціну на оренду вагонів: хто заплатить і з чим це пов'язано

«Укрзалізниця» різко підняла ціни на оренду вагонів. На аукціонах ціна досягла 3500 грн. на добу замість колишньої ставки 1017 грн. Про це свідчать дані аукціонів на «Прозоро. Продажі».

Нагадаємо, УЗ анонсувала подорожчання оренди піввагонів майже втричі порівняно зі ставкою у жовтні — до 2791 грн. Однак це повинно було статися 1 листопада. Станом на вечір 25 жовтня вартість вагонів вже перевищила 3500 грн, що на 700 грн більше заявленого порога. Так, наприклад, ТОВ «Сібкор Торгова Компанія» виграла торги та заплатить за вагон 4000 грн, ТОВ «АП Марін» — 4201 грн, ТОВ «Транспоінтер» — 3650 грн тощо.

Таким чином, додатковий заробіток УЗ на кожній тонні зерна, що перевозиться, склав 10 $ і в найближчому майбутньому може збільшитися до 20 $ з тонни, розповідають учасники ринку. Це пов'язано з рішенням УЗ обмежити термін експлуатації вантажних вагонів протягом семи років.

На думку учасників ринку та експертів, плани УЗ щодо оновлення вагонного парку можуть призвести до гострого дефіциту вантажних вагонів. За оцінками Федерації роботодавців транспорту України, за оптимістичного сценарію в рамках реалізації програми до 2028 року буде побудовано лише 20−23 тис. вантажних вагонів. Відповідно, парк може скоротитися на третину. Подорожчання залізничної логістики на тлі енергетичної та газової кризи загрожує найбільшим галузям економіки збитками та призведе до зриву експорту.

Як пишуть ЗМІ, лобіюючи оновлення вантажних вагонів, УЗ намагатиметься вирішити проблему зношеності власного парку за рахунок бізнесу: завантажити свої вагонобудівні заводи замовленнями та посилити й так монопольне становище на ринку вантажоперевезень.

За словами експертів, у розвинених країнах немає «нормативного терміну служби вантажного вагона». Головний критерій експлуатації — технічний стан, а не вік.

За даними Державної служби України з безпеки на транспорті «Укртрансбезпека», у першому півріччі 2021 року на залізниці сталося 79 аварій та одна катастрофа, що на 43% більше, ніж за відповідний період 2020 року. 90% аварій трапляються через незадовільне утримання залізничних колій, а не через технічну несправність вагонів. З 19,8 тис. км головних залізничних колій УЗ на сьогодні капітального ремонту та реконструкції вимагають понад 11 тис. км.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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