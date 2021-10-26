Підвищення пенсій з 1 грудня: хто отримає на 200 гривень більше

Розмір підвищення пенсій в Україні з 1 грудня залежатиме від трудового стажу. Про це повідомили на засіданні Кабміну.

Підвищення пенсій пов'язане із зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

Щоб отримувати пенсію у 2600 грн замість 2400 грн необхідно мати відповідний страховий стаж. Для такого збільшення мінімальної пенсії на 200 грн Уряд збільшив витрати Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн. Підвищення виплат торкнеться пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них стажу: 30 років для жінок, 35 років для чоловіків.

Раніше повідомлялося, що цього року збільшилися виплати для однієї з категорій пенсіонерів — змінився розмір надбавки.

Нагадаємо, Гетьманцев заявив про підвищення виплат пенсіонерам на 300 та 500 грн. Однак збільшення пенсії супроводжується посиленням вимог до страхового стажу.

Фото: pixabay.com

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