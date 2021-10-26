Рекордне зростання цін на доставку: в НКРЕКП відреагували на ініціативу облгазів

Повідомлення про підвищення тарифів на розподіл природного газу, які тиражуються у засобах масової інформації, не відповідають дійсності. З такою заявою виступили в Національній комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Тут пояснюють, що відповідно до чинного законодавства, тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік затверджуються НКРЕКП щорічно, як правило — у грудні попереднього року. Наразі ж жодних рішень про затвердження таких тарифів на наступний рік не ухвалювалось, а навіть гіпотетичне корегування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік в середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів.

«Наміри окремих операторів газорозподільчих мереж (облгазів) надзвичайно суттєво підвищити тарифи на розподіл природного газу не означають, що такі наміри можуть бути реалізовані», — підкреслили представники регулятора, нагадавши, що в проектах розрахунків, які публікуються операторами газорозподільчих мереж (облгазів) на своїх офіційних сайтах в жовтні, пропонується зростання тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік від 61% (ВАТ «Кіровоградгаз») до 443% (АТ «Луганськгаз»). Ці ініціативи оператори пояснюють різким зростанням ринкової ціни природного газу.

В НКРЕКП запевнили, що затверджують не бажані тарифи і не наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу, а головне — інтересам споживачів, тож обґрунтованість усіх проектів розрахунків буде ретельно перевірена.

Нагадаємо, раніше в «Нафтогазі» роз'яснили, як заплатити за газ, не чекаючи платіжки.

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