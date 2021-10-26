26.33 / 26.53 30.45 / 30.77
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Субсидії на опалювальний сезон: як перевірити статус та розмір виплат

19:00 26 жовтня 2021
Перевірка онлайн

Перепризначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в Україні зазвичай здійснюється автоматично, а перевірити, чи збережуть вам виплати з початком опалювального сезону, можна на порталі Мінсоцполітики, причому в онлайн-режимі.

Там же можна дізнатися і точну суму виплат, що належать вам.

Читайте також: Як розрахувати субсидію: роз'яснення Мінсоцполітики

Покрокова інструкція:

1. Зайти на національний портал subsidii.ioc.gov.ua.
2. Ввести свої дані: область, місто, вулицю, номер будинку та квартири. Персональні дані у вас система не запросить.
3. Підтвердити, що ви не бот і натиснути кнопку «Шукати».

У реєстрі доступна інформація про стан субсидії (активна чи ні), розмір субсидії за місяць і рік, місцезнаходження особистої справи субсидіанта, населений пункт і період нарахування компенсації.

Нові заяви на оформлення субсидії подавати потрібно, якщо попередня субсидія надавалася у безготівковій формі, була призначена за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації (т. зв. прописки), а також була призначена без урахування членів сім'ї, які прописані у житло, але не проживають у ньому.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, чому одержувач субсидії може втратити на неї право та потрапити під великий штраф і як цього уникнути.

258

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

світло

Буде втричі дорожчою: стало відомо, коли переглянуть тарифи на електроенергію

Зулузіньо

Двометрового здорованя з ММА Зулузіньо «відключили» одним ляпасом: момент потрапив на відео

пенсії

Одній із груп пенсіонерів передбачена надбавка до пенсії: хто може розраховувати на додаткові виплати

пенсії

Свідоцтво про народження не підходить: у ПФУ розповіли, як не залишитися без пенсії у разі втрати всіх важливих документів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.