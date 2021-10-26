Субсидії на опалювальний сезон: як перевірити статус та розмір виплат

Перепризначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в Україні зазвичай здійснюється автоматично, а перевірити, чи збережуть вам виплати з початком опалювального сезону, можна на порталі Мінсоцполітики, причому в онлайн-режимі.

Там же можна дізнатися і точну суму виплат, що належать вам.

Покрокова інструкція:

1. Зайти на національний портал subsidii.ioc.gov.ua.

2. Ввести свої дані: область, місто, вулицю, номер будинку та квартири. Персональні дані у вас система не запросить.

3. Підтвердити, що ви не бот і натиснути кнопку «Шукати».

У реєстрі доступна інформація про стан субсидії (активна чи ні), розмір субсидії за місяць і рік, місцезнаходження особистої справи субсидіанта, населений пункт і період нарахування компенсації.

Нові заяви на оформлення субсидії подавати потрібно, якщо попередня субсидія надавалася у безготівковій формі, була призначена за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації (т. зв. прописки), а також була призначена без урахування членів сім'ї, які прописані у житло, але не проживають у ньому.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, чому одержувач субсидії може втратити на неї право та потрапити під великий штраф і як цього уникнути.

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