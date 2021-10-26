Бракує стажу для пенсії: як докупити та скільки доведеться заплатити ЄСВ

У 2021 році для призначення пенсії за віком, яка з 1 грудня буде підвищена, потрібен стаж роботи від 28 років. Відсутні роки можна докупити. Як це зробити, пояснює Пенсійний фонд України.

Непрацюючі українці можуть придбати страховий стаж за допомогою укладання договору добровільного страхування строком не менше ніж на рік. Він може передбачати одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди, які не потрапили до стажу.

Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць не може бути меншою від мінімального страхового внеску на дату укладення договору. Для сплати за попередні періоди вона множиться на коефіцієнт 2. У результаті вартість одного місяця страхового стажу у січні-листопаді 2021 року відповідає 22% від мінімальної заробітної плати у 6 тисяч грн і становить 1320 грн, а у разі одноразової сплати за минулі періоди — 2640 грн.

Договір добровільного страхування укладається при зверненні із заявою до податкової служби.

Українці, які працювали в 2004—2010 роках, можуть доплатити за ті місяці, в яких сума сплаченого страхового внеску на пенсійне страхування була меншою від мінімального страхового внеску. Це дозволить внести до страхового стажу повний місяць.

Для оформлення цього виду доплати подається заява до органу ПФУ, але доплата не провадиться за ті місяці, у яких повністю відсутні нарахування страхових внесків.

Нагадаємо, в Україні під час оформлення пенсії посилили вимогу до страхового стажу.

Раніше повідомлялося, що для однієї із категорій українців збільшили розмір надбавки до пенсії.

Фото: pixabay.com

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