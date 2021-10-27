До 40 гривень за кубометр: постачальники газу оприлюднили тарифи на листопад

В Україні, де облгази хочуть підняти ціни на розподіл енергоносія, для споживачів, які платять за газ за річними тарифами, ціна на «блакитне» паливо не змінюватиметься до 30 квітня включно, а за місячним тарифом сума змінюється щомісяця і, природно, не у бік зменшення.

Наприклад, у компанії «ТАС Енергія країни» пропонують газ у листопаді за 38,35 грн за місячним тарифом та за 11,22 грн — за річним тарифом.

Компанія YASNO, яка поки що не приймає заявки на постачання газу від нових побутових клієнтів, встановила ціну на листопад на рівні 8,46 гривні (місячний тариф може змінюватися), а за річним тарифом — 8,94 гривні, ціна встановлена ​​по 30 квітня включно. Такі тарифи компанія пропонує мешканцям Києва, Дніпра та Донецька.

У компанії «Окко» газ пропонують за 7,99 грн з ПДВ у листопаді та по 10,99 грн за тарифом «Річний фіксований».

У НАК «Нафтогаз України» побутовим споживачам газ, як і раніше, продають за 7,96 грн за кубометр за річним тарифом. До речі, стільки ж платитимуть у листопаді й українці, для яких НАК — постачальник останньої надії.

Бюджетним організаціям компанія НАК встановила ціну на газ у 13,7 грн за кубометр до кінця 2022 року.

Фото з Pixabay.

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