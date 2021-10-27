Заплатять удвічі менше: тариф на газ у листопаді для деяких українців змінили

НАК «Нафтогаз» України на листопад знизила майже вдвічі тариф на газ для побутових споживачів, для яких компанія є постачальником останньої надії (тариф ПОН) — у жовтні він складає 16,56 гривні.

У НАК повідомляють, що споживачі, чиї постачальники газу припинили роботу або були позбавлені ліцензії, можуть протягом 60 діб користуватися тарифом ПОН, протягом яких вони можуть підписати договір з іншим постачальником «блакитного» палива. У листопаді ціна для них становитиме 7,96 грн. Такий самий тариф сплачують споживачі, які уклали з НАК річний договір — ціни для них діятимуть до весни 2022 року.

У компанії нагадують, що на сьогоднішній день «Нафтогаз України» є постачальником останньої надії для 600 тисяч споживачів із Донецької, Херсонської, Полтавської, Одеської та Луганської областей, міст Кременець Тернопільської області, Мелітополя та Мелітопольського району Запорізької області, Коростишева та Коростишівського району Житомирської області, а також Шепетівки Хмельницької області.

Фото НАК "Нафтогаз України".

Раніше у Національній комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) заявляли, що повідомлення про серйозне підвищення тарифів на розподіл природного газу не відповідають дійсності. У комісії додали, що гіпотетичне коригування тарифів на 2022 рік у середньому по Україні не повинно перевищувати рамки інфляційних процесів.

Фото з Pixabay.

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