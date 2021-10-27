Долар та євро почали дорожчати: в Україні побоюються масштабної девальвації гривні

Після тривалого періоду зростання, що тривав понад місяць, курс гривні почав трохи знижуватися. Так, за останній тиждень, з 20 жовтня, долар подорожчав на 15 копійок, а євро — на 7 копійок. У середу, 27 жовтня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,42 грн за долар та 30,68 грн за євро.

Гривня втрачає свої позиції й на готівковому валютному ринку, знизившись у ціні на 5−10 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,33 грн, купити — по 26,54 грн; євро — здати по 30,44 грн, купити — по 30,78 грн. На думку експертів, найближчим часом на національну валюту чекає девальвація.

«За минулий тиждень курс долара до гривні помірно зріс на всіх сегментах валютного ринку, — повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Йосуб. — Так, минулого вівторка офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, зріс з 26,34 до 26,42 грн. Попит та пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час зросли з 26,26−26,28 до 26,43−26,45 грн (+0,6%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара у банках за тиждень зросли з 26,24−26,42 грн до 26,34−26,53 грн (+0,4%). При цьому різниця між середнім продажем та середньою покупкою збереглася на рівні 0,7%.

Головною причиною нещодавнього зміцнення курсу гривні є сприятлива зовнішня кон'юнктура основних товарів українського експорту. Ціни на сталь та агропромислову продукцію у жовтні зберігалися на рекордно високих рівнях, заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. За його словами, додатковий вплив мав найвищий урожай. Зміцнення гривні зумовило також зростання обсягів грошових переказів з-за кордону та експорту ІТ-послуг, які за 8 місяців поточного року зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 19% та 32% відповідно.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо на зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4−26,7 грн", — вважає Вадим Йосуб.

Експерти зазначають, що навіть макрофінансова допомога від Євросоюзу не змогла утримати курс гривні від зниження.

«НБУ знову виходив на міжбанк із валютними інтервенціями на продаж, оскільки експортери отримали відшкодування з ПДВ у сумі 5,2 млрд грн і пропозиція іноземних валют помітно знизилася, — розповів аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — Торгова сесія вівторка щодо валютної пари долар-гривня завершилася на рівні 26,45 грн, курс євро залишився на позначці 30,71 грн.

У вівторок Мінфін України провів аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку було запропоновано облігації у гривнях із термінами погашення 3, 12, 18, 24, 36 та 72 місяці, а також 12 місяців — у доларах. До держбюджету було залучено 17,21 млрд грн. Такого результату вдалося досягти завдяки зростанню середньозваженої прибутковості за «довгими» паперами понад 13%. У цьому розміщенні взяли участь навіть нерезиденти. Хоча варто зазначити, що їхні вкладення в ОВДП з початку жовтня скоротилися на 3,7 млрд грн — до 97,43 млрд грн. Така тенденція говорить про велику ймовірність масштабної девальвації гривні.

Європейський союз перевів Україні другий транш у рамках п'ятої програми макрофінансової допомоги ЄС у сумі 600 млн євро. Допомогою ці кошти можна назвати досить умовно, оскільки вони надані у вигляді довгострокової позики під 0,25% річних зі строком погашення у квітні 2036 року. Проте ця новина може бути сприйнята інвесторами позитивно. Це сприятливо позначиться на курсі української національної валюти у довгостроковій перспективі.

Ймовірно, що цього тижня курс долара до гривні зросте до рівня 26,75 грн. Єдина європейська валюта, зважаючи на все, зуміє зміцнитися до позначки 30,95 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Експерти зазначають, що на валютний ринок спроможна вплинути активність постачальників газу, яким може знадобитися валюта для купівлі палива, необхідного для забезпечення населення та бюджетних організацій.

«Курс української гривні у середу, 27 жовтня, зміцнюється до 26,4 гривні за долар на тлі пропозиції валюти та слабкого попиту, що зберігається на ринку, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Напередодні, попри велике відшкодування ПДВ та зниження пропозиції валюти від експортерів, продаж валюти підтримали покупці ОВДП, для яких за «довгими» паперами Міністерство фінансів запропонувало ставку 13,1% (на 6 років) та 12,46% (на 2 роки). Загалом у вівторок було залучено 6,8 млрд гривень та 395 млн доларів.

Імпортери залишаються слабкими у міру посилення епідеміологічних проблем. Проте населення почало активніше щеплюватися.

Газотрейдери не проявляють себе активно на міжбанку, і ринок очікує, коли ситуація зміниться та енерготрейдери вийдуть із покупками валюти. Нагадаємо, що Кабінет міністрів України зобов'язав НАК «Нафтогаз» знизити ціни на газ для населення. При цьому раніше Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду країни у триденний термін вжити заходів щодо безперебійного постачання газу населенню та бюджетним організаціям.

Найближчим часом гривня, ймовірно, буде волатильною поблизу рівнів 26,4 грн за долар. Наближення кінця місяця стимулює заклад валюти для податкових виплат. При цьому більшу частину ПДВ для цього місяця вже відшкодовано, і не очікується великих вливань. Але варто уважно стежити за активністю нерезидентів та НБУ, які останніми місяцями беруть активну участь на ринку для згладжування дисбалансів", — зазначив Андрій Шевчишин.

Варто зазначити, що останнім часом в Україні помітно дорожчають харчові продукти, що також позначається на курсі гривні. Причому, на думку експертів, ціни на продукти зростатимуть. Зокрема, на нас очікує зростання вартості гречки на 15−20%, при тому, що в Україні зібрано найбільший за останні роки врожай цієї зернової культури.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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