Перехід на пенсію батька: чи можна замість мінімалки у 2670 грн отримувати виплати померлого інваліда війни

Питання, пов'язані із соцвиплатами та нюансами пенсійного законодавства, дуже цікавлять багатьох українців. Деякі люди, які втратили годувальника, що мав пенсійні виплати більше, цікавляться, чи можуть вони перейти на пенсію померлого родича. Зокрема чоловік, який отримує пенсію 2670 гривень, запитує, чи може він після смерті батька-інваліда війни перейти на його пенсію.

Роз'яснення для «На пенсії» надає незалежний консультант Сергій Коробкін.

Експерт нагадує, що в законі окреслено коло осіб, які мають право на пенсію через втрату годувальника.

Це діти померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років. У певних випадках це може бути дружина померлого чи його батьки.

Якщо ж людина не входить до цього переліку, то попри те, що пенсія його померлого родича була більшою, а сама вона отримує мінімальну, то вона не має права на пенсію через втрату годувальника.

За словами Коробкіна, за певних умов можна претендувати на надбавку до пенсії як члена сім'ї померлого інваліда війни, що передбачено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Нагадаємо, що з весни 2021 року в Україні оновили вимоги до страхового стажу. Ті люди, які хочуть піти на пенсію у 60 років у 2021 році, повинні мати 28 років страхового стажу.

2022 року право на вихід на пенсію у 60 років отримають люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років.

Вже 2023 року страховий стаж має бути не менше 30 років, а з 1 січня 2028 року цей показник зросте до 35 років.

Люди, які не мають 15 років стажу залишаться без пенсійних виплат. Вони зможуть розраховувати лише на соціальну пенсію після досягнення 65 років.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні готуються впроваджувати накопичувальну пенсійну систему, яка стартує з 2023 року.

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