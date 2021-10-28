Чому українцям відмовляють у отриманні субсидії: заступник міністра назвав найпоширеніші причини

У Міністерстві соцполітики назвали найпоширеніші причини, через які українцям відмовляють у наданні субсидії на оплату послуг ЖКГ.

За словами заступника міністра Віталія Музиченка, субсидію на загальних підставах не призначають громадянам, які мають заборгованість з оплати комуналки (понад три місяці). Але людина може опротестувати заборгованість у суді чи реструктуризувати борги. Після надання відповідних документів субсидію призначать у поточному режимі.

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Найбільш типовими причинами відмов заступник міністра назвав наявність депозитів, а також володіння кількома об'єктами нерухомості, особливо у містах.

«У багатьох випадках є розуміння того, що багато працездатних членів сім'ї, які ніде не працюють систематично роками і не перебувають на обліку у центрі зайнятості» , — зазначив Віталій Музиченко.

За його словами, понад 200 тисяч домоволодінь не пройшли перевірку після звернення по субсидії. «Але це не означає, що всі вони втратили право на субсидію — ситуація може змінюватись. Наприклад, людина раніше мала депозит, а наразі ні. І так далі», — додав заступник міністра.

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За його словами, цього року на субсидії додатково виділили 12 млрд. гривень. «Коли розраховувався відповідний ресурс, то враховувалося збільшення норм при карантинних обмеженнях. Цього року нам коштів вистачить», — зазначив Музиченко.

Раніше повідомлялося, у яких випадках одержувач субсидії може втратити на неї право та «попасти» на великий штраф.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ».

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