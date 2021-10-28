Підвищення пенсій у грудні: хто отримуватиме не менше 2600 грн

У грудні планується чергове підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, що спричинить індексацію соцвиплат і пенсій.

Зокрема, розмір мінімальної пенсії з початку зими збільшиться для осіб віком від 65-річного віку до 2600 грн. Про це повідомили у ПФУ .

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Для того, щоб пенсію у грудні було підвищено, необхідна наявність відповідного страхового стажу: для чоловіків він становить 35 років, а для жінок — 30 років. Також збільшиться мінімальна пенсія за віком та буде встановлено доплату за понаднормовий стаж.

Крім того, з жовтня пенсіонерам віком від 75 до 80 років почали нараховувати доплати до пенсії у розмірі до 400 гривень. Такі доплати нараховують 895,5 тисяч пенсіонерів.

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У Пенсійному фонді зазначають, що підвищення виплат стало можливим завдяки тому, що Кабмін у вересні збільшив бюджет ПФУ на 18,5 млрд грн.

Нагадаємо, що у 2022 році заплановано два підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — мінімальну пенсію підвищать 1 липня та 1 грудня, у сумі на 8,2%.

Фото з Pixabay.

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