Надбавка за вислугу років: кому і скільки належить

Надбавка за вислугу років є однією зі складових заробітної плати працівника. Її розмір залежить від стажу на тій чи іншій посаді.

Така доплата надається, зокрема, бухгалтерам, державним службовцям, медичним, педагогічним та іншим працівникам бюджетної галузі.

Про те, як і кому нараховується надбавка за вислугу у 2021 році, повідомляє «Бюджетник».

Розмір надбавки за вислугу років визначає відділ кадрів. Оформляється надбавка наказом по установі. Доплата за вислугу років безпосередньо залежить від стажу роботи на посаді, на яку така доплата передбачена.

Зі збільшенням стажу відсоток надбавки змінюється з наступного місяця після його зміни.

Відсоткова надбавка за вислугу років застосовується до окладу працівника та вважається так: оклад x % надбавки за вислугу років = сума надбавки

Після розрахунку доплата за вислугу років працівникам бюджетної сфери нараховується у складі заробітної плати.

У разі збільшення страхового стажу працівника збільшується і відсоток надбавки. Якщо працівник відпрацював місяць не повністю, відсоток надбавки застосовується пропорційно до частини нарахованого окладу.

Доплата за вислугу років є обов'язковою виплатою працівникам бюджетної сфери, її невиплата буде порушенням трудового законодавства, за яке нестиме адміністративну відповідальність роботодавець.

Якщо людині призначено пенсію за вислугу років і надалі вона працевлаштувалась, вона не матиме права на продовження виплати пенсії за вислугу років.

Нагадаємо, пенсіонери, які продовжують працювати, можуть за два роки після призначення пенсії (або попереднього перерахунку) звернутися до Пенсійного фонду для перерахунку пенсії.

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