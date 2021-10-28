Невдовзі буде пізно: у Кабміні розповіли, що потрібно терміново зробити українцям із боргами з комуналки

Громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг ЖКГ і не можуть без допомоги держави сплачувати комунальні рахунки, потрібно укласти договір з реструктуризації і звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії.

Як поточнили у Мінсоцполітики, відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої (понад три місяці) заборгованості, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

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За словами заступника міністра Віталія Музиченка, з питань укладення договорів реструктуризації громадянам потрібно звернутися до надавачів відповідних комунальних послуг. Якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з його початку — з жовтня.

Громадяни, які не згодні з встановленими сумами заборгованості, можуть звернутися до суду для її оскарження, що також є підставою для призначення субсидії.

У той же час, за словами замміністра, наявність заборгованості зі сплати аліментів також є підставою для відмови у нарахуванні субсидій.

Він закликав українців не зволікати з оформленням субсидій, адже традиційно на початку опалювального періоду, коли люди починають отримувати платіжки с опаленням, збільшується кількість бажаючих отримати допомогу від держави.

Так, за останній тиждень до органів соціального захисту населення звернулося більше, ніж 50 тисяч домогосподарств — зазвичай така кількість заявників звертаєтся по допомогу в місяц у неопалювальному сезоні.

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Для отримання субсидії звернутися можна в один із зручних способів, які домогосподарства вибирають самостійно:

звернутися до представника територіальної громади або ЦНАПу,

звернутися до органу соціального захисту населення,

відправити документи через «Укрпошту»,

онлайн на сайті Мінсоцполітики (потрібно мати електронні засоби ідентифікації).

Раніше у міністерстві повідомляли, що перевірити, чи збережуть громадянам виплати з початком опалювального сезону, можна на порталі Мінсоцполітики в онлайн-режимі.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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