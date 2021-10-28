В Україні збільшать страхові виплати потерпілим при ДТП: на які суми можуть розраховувати власники автомобілів

З 1 червня 2022 року в Україні, після змін у правилах реєстрації авто, заплановано збільшення страхових виплат потерпілим при ДТП. Передбачається також удосконалення правил та порядку відшкодування збитків під час дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє Національний банк України.

«Сьогодні виплати здійснюються з урахуванням зносу запчастин. У той же час для більш старих автомобілів розмір страхової виплати не покриває їх відновлювальний ремонт. Таку несправедливість із прийняттям нового закону пропонується усунути», — заявили в НБУ.

Оприлюднено проекти постанов, які передбачають збільшення розмірів страхових виплат для одного потерпілого:

• постраждало майно — 160 тис. грн (зараз — 130 тис. грн);

• завдано шкоди життю та здоров'ю — 320 тис. грн (260 тис. грн);

• під час оформлення європротоколу — до 80 тис. грн (50 тис. грн.).

Протягом місяця мають відбуватися громадські слухання з цього питання.

Нагадаємо, що в 1 січня 2022 року в Україні почнуть діяти податкові пільги на розмитнення електромобілів.

Фото: pixabay.com

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