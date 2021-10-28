Ціни на газ для частини українців знизили вдвічі: очільник Кабміну розповів, хто серед щасливчиків

Для українців, які опинилися без постачальника газу, яким газ постачатиме НАК «Нафтогаз», вдвічі знизили ціну на блакитне паливо.

Про це у середу, 28 жовтня, під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Постачальник «останньої надії» продаватиме газ за ціною 7,96 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ.

За словами Шмигаля, така ціна діятиме з 1 жовтня до 30 листопада.

Бюджетні установи та організації отримають газ від «Нафтогазу» за ціною 16,8 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ).

Державна компанія «Нафтогаз» як постачальник «останньої надії» постачатиме паливо понад 600 тисячам клієнтів.

Нагадаємо, радник міністра енергетики України Лана Зеркаль заявила, що запуск «Північного потоку-2» та припинення транзиту газу через Україну позначиться на ціні за доставку блакитного палива. Це побачать українці у своїх платіжках.

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