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Постачальники оприлюднили ціни на газ у листопаді: кому доведеться платити вчетверо більше

15:27 28 жовтня 2021
Газ та гроші

Газопостачальні компанії України визначились із листопадовими цінами на газ, вартість доставки якого може зрости. Про це інформує «ГазПравда».

«Нафтогаз України» продовжує продавати газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Така ж ціна у компаній «Газпостачсервіс», «Тернопільоблгаз збут» та постачальника «останньої надії».

Найнижчі ціни за кубометр у листопаді у ETG.UA — 7,799 грн та Neogas — 7,80 грн. Найвищі ціни у Житомирської та Херсонської обласних енергопостачальних компаній — 13,5 грн за кубометр. Більшість компаній встановили ціни до 9 грн. за кубометр.

Газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах також проекти тарифів на 2022 рік. З цих даних випливає, що в середньому тариф на розподіл може зрости з нинішніх 1,44 грн за кубометр до 4,14 грн за кубометр.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики пояснили, як при підвищенні тарифів на світло та газ зміняться субсидії.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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