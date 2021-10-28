Податковий контроль та перевірки рахунків: коли дрібному підприємцю потрібен ФОП

Для українців, які отримують невеликий та нерегулярний дохід від продажу товарів чи послуг, немає сенсу відкривати на додаток до персонального карткового рахунку ще й бізнес-рахунок фізособи-підприємця (ФОП). Банки, безумовно, зрозуміють, що кошти на картку надходять від комерції, але, швидше за все, закриють очі і блокувати карту не будуть. Таке роз'яснення «ФАКТАМ» дав керуючий партнер Консалтингової компанії «Фінансова студія» кандидат економічних наук Євген Невмержицький.

«Якщо суми операцій невеликі, вони здійснюються безперешкодно. Нерідко банки заплющують очі на те, що через приватні карти фактично здійснюється бізнес. Тому що людям треба виживати, і просто блокування всіх операцій, де банку зрозуміло, що ведеться бізнес, призведе до відтоку клієнтів до інших банків, із менш жорсткими вимогами», — пояснив експерт.

За словами Невмержицького, рахунок для підприємницької діяльності знадобиться, коли людина зареєструється як ФОП (фізособа-підприємець), але треба оцінити, чи потрібен цей статус. У більшості випадків, реєструватися як ФОП немає резону.

«Законодавець зрівняв у правах і дрібних бізнесменів без єдиного податку, і приватних осіб. Сенсу реєструвати ФОП („ФОП“) зараз немає, якщо не планується отримувати єдиний податок та наймати персонал», — пояснив експерт.

Як захиститись від блокування банківських рахунків та не потрапити під фінансовий моніторинг, читайте у статті «Банки масово блокують карткові рахунки українців: у чому причина».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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