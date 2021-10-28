Блокування банківських карток та рахунків: як українцям вберегти себе

Банки обмежують кількість переказів з картки на картки, блокують операці, які вважають підозрілими. В українців дуже невеликий вибір заходів, щоб цьому протистояти. Корисні поради, як убезпечити власний банківський рахунок, дав в інтерв'ю «ФАКТАМ» керуючий партнер Консалтингової компанії «Фінансова студія» кандидат економічних наук Євген Невмержицький.

Експерт попереджає, що абсолютної гарантії недоторканності рахунку українцям не дасть ніхто. «Стовідсоткову гарантію недопущення блокування банківських рахунків через фінмоніторинг може дати лише… невикористання цих рахунків… Громадяни і без моїх порад самі йдуть у розрахунки готівкою, все більше використовують криптовалюти для розрахунків», — пояснює Невмержицький.

Економіст визнає: найкраща порада — вести бізнес у «білу» — звучить наївно в українських реаліях. Перед такими підприємствами постають інші, серйозніші ризики:

«Краще вести прозорий, легальний бізнес з наявністю необхідних документів для підтвердження походження коштів та цілей операцій. Однак ця порада звучить наївно, оскільки часто високорепутаційні підприємства в Україні, які ведуть легальний та прозорий бізнес, опиняються під загрозою банкрутства чи рейдерської атаки внаслідок дій чи злочинної бездіяльності корумпованих чиновників чи судової системи».

«Ось громадяни, підприємці, кредитори та інші суб'єкти фінансового моніторингу і намагаються «крутитися, як можуть», стараються виживати, а часто і створювати, і успішно розвивати різні види бізнесу. Саме на цих громадянах і тримається українська державність, триматиметься і зміцнюватиметься надалі «, — підсумував Невмержицький.

Які операції банки вважають підозрілими і чому обмеження фінпереказів з картки на картку — це абсолютно логічний крок, читайте у статті «Банки масово блокують карткові рахунки українців: у чому причина».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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