Тариф, відсутність лічильника, зміна постачальника: від чого залежить субсидія на газ

У опалювальний сезон сума «газової» субсидії змінюватиметься залежно від встановлених соціальних нормативів та ціни на газ. Зміниться субсидія і під час переходу до постачальника «останньої надії» (зараз це компанія «Нафтогаз»). Таке роз'яснення опублікував консультаційний центр «Газправда».

Як пояснюють експерти, ціна газу у постачальника може змінюватись, але повідомляти про це органи соцзахисту споживачеві не потрібно. Відповідальні за нарахування субсидії самі отримують усі необхідні дані про ціну від газопостачальника. Якщо ж споживач переходить на обслуговування до постачальника «останньої надії», то фахівці радять самостійно повідомити про цей факт управлінню соцзахисту. Постачальник повинен і сам передати необхідні відомості про нових абонентів, але система взаємообміну даними може працювати з перебоями, можливі затримки з обробкою інформації.

Якщо у квартирі/будинку зареєстровано пільговика, то на додаток до субсидії зберігається і пільга щодо оплати за газ. Якщо виплати/нарахування припинилися, споживачам радять перевірити суму заборгованості за житлово-комунальні послуги. Критичним вважається борг у 340 грн, потрібно буде звернутися до органів соцзабезпечення.

Сім'ї, які не поставили газовий лічильник, можуть не хвилюватися, що втратять пільги або субсидії. Виплати призначаються незалежно від наявності приладу обліку. Не залежить сума субсидії і від того, як багато споживається газу сім'єю.

Також варто враховувати, що попри отримання пільг, у квитанціях з 1 жовтня 2019 року вказується повна вартість спожитого газу. Перевірити, чи нараховано пільгу/субсидію, можна в особистому кабінеті постачальника.

Нагадаємо, з травня 2021 року діють нові правила призначення субсидії, і частина споживачів можуть втратити виплати.

Ціни на газ у більшості постачальників залишаються стабільними, але при цьому компанії хочуть підняти тариф на розподіл природного газу.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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