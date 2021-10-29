Зростання цін та пік інфляції в Україні: у НБУ оприлюднили свій прогноз

У Нацбанку, де раніше заявляли, що у 2021 році висока ціна на газ додасть до показника інфляції 0,3 процентних пункти, прогнозують, що темпи зростання споживчих цін сповільняться до 9,6% наприкінці цього року, а наступного — повернуться до мети НБУ у 5%.

Такий прогноз міститься у новому квартальному Інфляційному звіті, де також зазначається, що фундаментальний інфляційний тиск також послабиться — базова інфляція у 2021 році знизиться до 7,1%, а у 2022−2023 роках — до 3−4%.

За прогнозами Нацбанку, на зниження інфляції вплине ефект від зміцнення гривні, високі врожаї, а також посилення монетарної політики НБУ у 2021 році, що зумовить перехід від стимулюючих до нейтральних монетарних умов вже наступного року.

«Економіка України у 2021−2023 роках зростатиме, але меншими темпами, ніж очікувалося раніше. Причина — більш тривалий та суттєвий вплив пандемії коронавірусу та негативні ефекти від різкого підвищення світових цін на енергоресурси. В результаті НБУ переглянув прогноз зростання економіки у 2021 році (з 3,8% до 3,1%) та у 2022 році (з 4% до 3,8%). У 2023 році темпи зростання ВВП становитимуть 4%» , — йдеться у Інфляційному звіті.

А на ринку праці прогнозується покращення ситуації «через стійке економічне відновлення та менший вплив потенційних карантинів». Цього року середньорічний рівень безробіття, як припускають у Нацбанку, знизиться до 9,4%, а наступного — «наблизиться до нейтрального рівня та становитиме 8,6%».

«Реальні, тобто за вирахуванням інфляції, зарплати українців цього року зростуть на 9,1%, а 2022 року — ще на 5,9%» , — стверджується у документі.

Раніше в НБУ підрахували ціни у серпні і дійшли висновку, що споживчий набір за рік став дорожчим на 10,2%.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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