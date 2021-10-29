Субсидії та пенсії оформлятимуть по-новому: подробиці

Субсидії, пенсії та соціальні виплати можна буде оформити виключно через телефон із додатком «Дія». При цьому презентація «субсидій у смартфоні» відбудеться вже незабаром, у листопаді 2021 року. Це пообіцяв керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік в інтерв'ю РБК-Україна.

За підрахунками представника міністерства, нова фукція у «Дії» полегшить життя 1,4 млн осіб, які щороку подають документи на субсидію.

«Всі давно чекали, коли з'явиться можливість оформити субсидію через „Дію“, це дуже чутлива та важлива тема… Зрештою, Міністерство соціальної політики повністю готове до впровадження електронних послуг. Тому у листопаді презентуємо субсидію та інші соціальні послуги», — пообіцяв Банік.

Під час презентації буде представлено цілий пул послуг у додатку «Дія», що стосуються соціального страхування, а також оформлення пенсій онлайн. «Офлайн це в будь-якому випадку існуватиме… Але в онлайні через портал це буде набагато зручніше», — додав представник Мінцифри.

Нагадаємо, у сфері призначення субсидій важливим питанням є верифікація одержувачів виплат. Наразі Мінсоцполітики вже частково перейшло на онлайн-перевірки та частину інформації про субсидіантів отримує через автообмін з іншими відомствами та перевіряє через державні реєстри.

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко запевнив, що виділених коштів на субсидії на 2021 абсолютно достатньо. Станом на осінь, субсидію оформили понад 2,5 млн сімей. Цього року на субсидії додатково виділили 12 млрд. гривень.

Фото pixabay.com

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