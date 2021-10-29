Пенсії наступного року планують підвищувати до 12 етапів, але не всім: хто може сподіватися на збільшення виплат

В Україні у 2022 році заплановано 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій їхніх отримувачів. Про видання The Page розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Так, у січні буде зроблено перерахунки для ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС з інвалідністю.

Крім того, продовжиться підвищення пенсій для 65-річних громадян через зростання мінімальної зарплати.

Також наступного року жінкам, які народилися у 1962 році, почнуть нараховувати пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку. Для цієї категорії ввели підвищуючий коефіцієнт 9%.

За словами Лазебної, з 1 березня буде проведено індексацію пенсій, а у жовтні — планується вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію. Це означає, що пенсіонери віком від 70 років, які мають страховий стаж не менше 35 років (чоловіки) або 30 (жінки), не отримуватимуть менше 3000 грн.

А з 1 січня 2022 року середній розмір пенсій в Україні не буде меншим за 4000 гривень.

Нагадаємо, що незабаром у співгромадян з'явиться можливість оформлювати субсидії, пенсії та соціальні виплати виключно через телефон із додатком «Дія».

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