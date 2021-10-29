Ціна у 1,43 млрд грн, за яку продали Перший київський машинобудівний завод, є адекватною та відповідає реальному стану підприємства. Про це говорять експерти у статті на сайті «Главком».

«Те, що завод продали, чудово. Велике підприємство, яке не працює, — це просто територія, позбавлена сенсу та змісту. Ціну я вважаю адекватною. Бо фонд ніколи б не дозволив інвестору купити об’єкт без жодних зобов’язань. А інвестор не зміг би виграти тендер. За цю ціну місто отримає набагато більше, ніж якби просто продали ділянку за 5 млрд і нічого не отримали. У цій ситуації виграють усі: й місто, й громада, й структура, яка буде будувати. Все йде до того, що буде хороший якісний об’єкт», — переконаний комерційний директор компанії SV Development Сергій Степененко.

Новим власникам заводу — Андрію Іванову (UDP) та Олексію Баранову («А Девелопмент») земля під територією заводу обійшлася за ціною понад $ 2 млн за гектар.

«Якщо провести детальні розрахунки, то з’ясується, що за кожен гектар землі, по факту несформованої ділянки із цілою низкою проблем (непридатні до реконструкції капітальні споруди, конфлікт з КМДА тощо), переможець аукціону заплатить понад 2 млн доларів: 1,43 млрд грн — вартість лоту, плюс 500 млн грн — борги підприємства, які повинен сплатити новий власник, плюс — 50 млн грн, які за законом необхідно інвестувати в релокацію виробництва. Якщо розділити цю суму на курс долара (26,3) та площу ділянки (35 гектар), вийде 2,15 мільйони доларів», — йдеться у публікації.

Також за словами інвесторів, вони планують вкласти $ 1 млрд у реновацію території та обіцяють виконати інвестиційні зобов’язання, передбачені приватизаційною угодою: погашення заборгованостей заводу перед державним та міським бюджетом та іншими кредиторами, грамотне проведення реконструкції з урахуванням інтересів громади.

Девелопери наразі не розкривають інформації щодо подальших планів на придбану територію. За їхніми словами, концепцію можна буде створювати після того, як будуть вирішені численні проблеми, пов’язані з заводом. Проте запевняють, що жодних «потворних висоток» — не буде.

«Ми маємо намір зробити на базі „Більшовика“ ще одну точку тяжіння в Києві. Концепції ще немає, але це точно буде комфортний багатофункціональний простір, не гірший, ніж A-Station та інші наші проєкти», — коментують у компанії.

Як повідомлялося, 27 жовтня відбувся аукціон з продажу Першого київського машинобудівного заводу. Об’єкт за 1,4 млрд грн придбав консорціум інвесторів, в тому числі компанія «А Девелопмент» Олексія Баранова та UDP Андрія Іванова. Це перший крупний об’єкт з переліку «Великої приватизації», започаткованої президентом Володимиром Зеленським, і перший вдалий кейс продажу такого крупного об’єкту з моменту продажу у 2004 році металургійного комбінату «Криворіжсталь».

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