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Невидана пенсія померлої людини: чи можна її отримати родичам, які прописані за іншою адресою

21:37 29 жовтня 2021
Неотримана пенсія померлої людини: як її отримати родичам, які прописані за іншою адресою

Багатьох українців турбують випадки отримання пенсії людини, яка померла, не отримавши нараховану пенсію за поточний місяць. Про те, як діяти в подібних ситуаціях, розповіла завідувачка Золотоніського сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду в Черкаській області Вікторія Карасьова, пише місцевий інтернет-ресурс .

За її словами, державні пенсійні виплати надходять або за місцем реєстрації пенсіонера, або за фактичним місцем його проживання, про що особа повідомляє письмово спеціалістів сервісного центру. Коли людина помирає, не встигнувши отримати пенсію за поточний місяць, виплату здійснюють членам сім'ї, які на момент смерті проживали разом із померлим.

Але, як показує практика, часто хворих старих доглядають або забирають діти, які з ними не прописані. У таких ситуаціях вони мають взяти довідку в органах місцевого самоврядування: у голів квартальних комітетів, уповноважених видавати документи такого характеру, та завірити їх у міській раді.

Приклад 1. Діти приїхали, доглядали маму і проживали з нею. Тобто були за адресою померлої. У довідці має бути зазначено: видано Івановій Катерині Іванівні, зареєстрованій за адресою: …, яка фактично проживала у домоволодінні матері Петрової Анастасії Петрівни за адресою: …

Приклад 2. Діти забирають вмираючого батька за адресою, де він не був зареєстрований. Голова квартального комітету видає довідку, де повністю вказано місце реєстрації та адресу фактичного місця проживання.

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При цьому чиновник зазначила, що адреса, особисті дані та реєстрація повинні відповідати виключно паспортним даним, а довідка повинна містити вихідний номер і розшифрований підпис особи, яка її видавала.

Також у Пенсійному фонді застерегли керівників кварткомів: не треба брати на себе відповідальність та фальсифікувати ситуацію. До того ж, якщо все робити своєчасно, вносити корективи та поправки в документи в подальшому не знадобиться.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні в рамках реформи соціальної сфери вперше запровадили новий механізм виплати людям, які доглядають тяжкохворих, старих, дітей та дорослих з інвалідністю.

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