Надбавки до пенсій у 2022 році: наскільки збільшать виплати жінкам

Українцям невдовзі перерахують пенсії. Уряд вже ухвалив відповідне рішення. Але підвищення торкнеться не всіх. Про те, кому чекати надбавок до пенсій і як вони залежатимуть від стажу, розповів пенсійний експерт Сергій Коробкін, пише «Мінфін».

Постанова Кабміну Кабміну № 963 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та надалі» передбачає 9% надбавки до пенсій жінок, які народилися з 1 січня по 31 грудня 1962 року, за умови, що їм до цього не призначалася якась пенсія. 9% розраховується від основного розміру пенсії, розрахованого у свою чергу на підставі ст. 27 Закону України про загальнообов'язкове пенсійне страхування.

Йдеться про жінок, яким виповнюється 60 років у 2022 році. Це пов'язано з поступовим підвищенням пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, яке розпочалося ще у 2011 році.

Перехідний період передбачав, що жінкам, які народилися в період до 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлювалося підвищення у розмірі 2,5% за кожні шість місяців пізнішого виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку (за умови, що раніше їм не призначалася будь-яка пенсія). Цього року перехідний період якраз закінчується.

Жінкам, які виходять на пенсію цього року (у період з 1 квітня по 31 грудня), до пенсії додатково встановлюється компенсація у розмірі 25% основного розміру пенсії за те, що вони вийшли на пенсію на п'ять років пізніше, ніж було передбачено чинним раніше законодавством.

Однак для жінок, які вийдуть на пенсію у 60 років наступного року, такого збільшення вже не буде. Тому Кабмін і вирішив наступного року передбачити втішну компенсацію для таких жінок у розмірі 9%. Чи будуть передбачені надбавки до пенсії для жінок, які вийдуть на пенсію у 60 років у 2023 і пізніше, наразі невідомо.

Щодо підвищення пенсій іншим групам пенсіонерів, то для них на надбавку великий вплив матиме стаж.

Так, згідно з ухвалою, з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70−75 років виплачуватимуть 300 грн надбавки до пенсії.

Цю надбавку не виплачуватимуть тим, чиї пенсії на той момент перевищуватимуть 10 340,35 грн, тобто рівень середньої зарплати в Україні за 2020 рік.

Після початку виплати цієї надбавки у пенсіонерів віком від 70 років загальний розмір пенсії з 1 жовтня 2022 року має становити не менше 3 тисяч гривень за умови наявності 30 років стажу у жінок та 35 років стажу у чоловіків.

Якщо стаж менший, то доплата до пенсії встановлюється у розмірі, пропорційному наявному стажу, виходячи із зазначеного вище розміру 3 тисячі гривень. Тобто, якщо у жінки віком від 70 років є 29 років стажу, її пенсія має становити не менше 2 900 грн, якщо стаж 28 років, то пенсія має бути не меншою за 2 800 грн тощо.

При цьому загальний розмір пенсії у пенсіонерів, яким від 70 до 80 років, стаж роботи яких — 20 років у жінок та 25 років у чоловіків, з 1 жовтня 2022 року не повинен бути нижчим за 2 500 грн. А у пенсіонерів із таким же стажем, яким виповнилося 80 років, пенсія не може бути меншою за 2 600 грн.

Крім того, надбавки для пенсіонерів у віці 70−75 років надалі індексуватимуться щорічно з 1 березня, починаючи з 2023 року.

Така ж щорічна індексація пенсій та вікових надбавок передбачена з 2022 року для осіб віком від 75 років та для осіб віком від 80 років, які вже отримують надбавки у розмірі 400 та 500 грн відповідно.

Якщо ж говорити про пенсіонерів молодших 70 років, то з 1 грудня 2022 року у тих, хто має стаж роботи 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, загальний розмір пенсії не може бути нижчим за 2 500 грн.

Якщо стаж у таких пенсіонерів менший, то доплата до пенсії встановлюється у розмірі, пропорційному стажу, виходячи із зазначеного вище розміру (2 500 гривень).

Як писали «ФАКТИ», багатьох українців хвилюють випадки отримання пенсії людини, яка померла, не отримавши нараховану пенсію за поточний місяць. Коли людина вмирає, не встигнувши отримати пенсію за поточний місяць, її виплачують членам сім'ї, які на момент смерті проживали разом із померлим. Але у родичів померлого, який проживає за іншою адресою, також є можливість її отримати.

Нагадаємо також, що у 2021 році в Україні в рамках реформи соціальної сфери вперше запровадили новий механізм виплати людям, які доглядають тяжкохворих, старих, дітей та дорослих з інвалідністю.

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