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Важливими є вік і стаж: стало відомо, на яких умовах можуть отримувати пенсію українці, які тимчасово проживають за кордоном

14:13 30 жовтня 2021
Заробітчани

Багатьох українців цікавить, чи матимуть вони право на пенсію в Україні, тимчасово проживаючи за кордоном. На нього відповіли спеціалісти з пенсійного забезпечення Херсонської ОДА.

Вони роз'яснили, що такі громадяни мають право на пенсію за віком при досягненні пенсійного віку та за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Заява про призначення пенсії в разі перебування особи за межами України може бути подана через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем реєстрації заявника.

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В разі вчинення довіреності за кордоном, довіреність має бути легалізована в консульській установі або засвідчена штампом апостиля компетентним органом держави, в якій документ було складено.

Нагадуємо, раніше українцям пояснили, як оформити субсидію, якщо в будинку прописано дорослу дитину, яка перебуває за кордоном.

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