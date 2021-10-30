Лише у кількох випадках: коли субсидія призначається сім'ям, площа житла яких перевищує соціальні норми

В Україні субсидія призначається, виходячи з єдиних соціальних нормативів житлово-комунальних послуг.

У Полтавській облдержадміністрації нагадали, що такі нормативи становлять 13,65 кв. метри на одну особу, яка проживає у квартирі або приватному будинку, та додатково 35,22 кв. метри на домогосподарство.

Тобто, якщо людина проживає одна, то соціальна норма житла, з урахуванням якої призначається субсидія для неї — 48,87 кв. м, на сім'ю з двох осіб — 62,52 кв. м, з трьох осіб — 76,17 кв.метри.

Субсидія на понаднормову площу, згідно з правилами, призначається у разі, якщо до складу домогосподарства входять лише непрацюючі непрацездатні особи та про це йдеться у заяві.

При цьому площа житла, на яку призначається субсидія з урахуванням понаднормової площі, розраховується за рахунок збільшення соціальної норми житла для домогосподарства на 30%. Виходить на одну особу — 63,53 кв. м, на двох осіб — 81,27 кв. м, на трьох осіб — 99 кв. метри.

До непрацездатних осіб, яким житлова субсидія може бути призначена на понаднормову площу житла, належать:

- особи, які не досягли повноліття;

- люди, які отримують пенсію за віком, у зв'язку з втратою годувальника або інвалідністю, а також досягли пенсійного віку й отримують пенсію за вислугу років;

- громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

- громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Про те, що в сім'ї є люди, яких можна віднести до зазначених категорій, слід зазначити у декларації про доходи та витрати осіб, коли заявник звертається за призначенням житлової субсидії.

Фахівці також зазначають, що сім'ям, яким субсидія в опалювальний період надавалася на площу житла, що перевищує норми, таке право збережено при автоматичному розрахунку субсидій на наступний період, додатково звертатися не потрібно.

Якщо склад сім'ї, яка отримує субсидію на площу житла понад норму, змінився, заявник повинен повідомити про це органи соціального захисту протягом 30 календарних днів.

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