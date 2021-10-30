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Гроші

За тепло можна платити вдвічі менше: у Кабміні поділилися «цінним лайфхаком»

16:59 30 жовтня 2021
мережі

Багатьох українців обурюють надто високі цифри у платіжках за тепло, але вони можуть бути майже наполовину нижчими, якщо модернізувати мережі.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 жовтня на брифінгу під час візиту до Кропивницького, повідомляє «Суспільне».

За словами Шмигаля, зараз при подачі тепла багато міст України зазнають втрат від 40% до 60%. Усе це відбивається у платіжці. Якщо прибрати цю статтю витрат, то суми у платіжках будуть набагато нижчими.

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У 2022 році загальна сума витрат на програми з енергоефективності, зокрема, утеплення житлових будинків становитиме понад 5,5 мільярда гривень.

Прем'єр також заявив, що наступного року частину податків з доходів фізичних осіб та акцизу буде передано у розпорядження місцевих громад. Це допоможе місцевій владі компенсувати навантаження цін на газ.

Якщо на місцях приділять належну увагу енергоефективності, тоді власного видобутку газу з підвищенням на 5−10% на рік буде цілком достатньо для країни, уточнив Шмигаль.

Нагадаємо, газопостачальні компанії України визначились з листопадовими цінами на газ.

В уряді не виключають, що вартість доставки газу може зрости після запуску «Північного потоку-2».

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