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Коли ФОПи звільняються від сплати єдиного податку: названі умови

10:05 31 жовтня 2021
Податковий кодекс

Спрощену систему оподаткування, що діє в Україні, яка залишається передбачуваною й простою у розумінні, цінують підприємці та компанії. Єдиний податок в Україні є одним з небагатьох поступок держави для малого та мікробізнесу.

Водночас ФОПам, які працюють на єдиному податку, важливо не порушувати податкове законодавство, оскільки можна «вилетіти» зі спрощеної системи. А повернутися на неї можна буде не раніше, ніж наступного року.

У Державній податковій службі нагадали, що платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом сплати авансового внеску не пізніше 20 числа поточного місяця.

Можна сплатити єдиний податок авансовим внеском за весь податковий період (квартал, рік), але не більше, ніж до кінця поточного звітного року.

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Існують періоди, коли єдиний податок можна не платити. Йдеться про платників єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих працівників.

Вони звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також на період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває 30 та більше календарних днів.

Раніше повідомлялося, як ФОПу уникнути податкової перевірки під час закриття.

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