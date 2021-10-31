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Гроші

Стало відомо, коли українцям почнуть виплачувати субсидії за жовтень

11:08 31 жовтня 2021
гроші

Субсидії за жовтень почнуть виплачувати на початку листопада. Про це заявив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

На сайті відомства повідомляється, що Міністерство на початку листопада здійснить фінансування для виплати субсидій за жовтень.

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У відомстві нагадали, що органами соцзахисту населення провадиться розрахунок субсидій на опалювальний період в автоматичному режимі.

Здійснено обмін інформацією з Пенсійним фондом, податковими органами, організаціями, що надають житлово-комунальні послуги для здійснення розрахунку субсидій та формування заявок на проведення їхнього фінансування за жовтень.

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Станом на кінець жовтня близько 2,6 млн. домогосподарств оформили субсидії.

«ФАКТИ» розповідали, як отримати субсидію сім'ям, які не пройшли верифікацію та зіткнулися з відмовою.

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