Сім'ям медиків, які померли від COVID-19, виплатять страховку: Кабмін назвав суму

Сім'ям медичних працівників, які померли від інфікування COVID-19, виплатять державну одноразову допомогу на загальну суму понад 104 мільйони гривень. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

«На засіданні Кабінету Міністрів України 28 жовтня 2021 року прийнято рішення про додаткове спрямування коштів у сумі 104 529,6 тис. грн на здійснення страхових виплат 68 сім'ям медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування COVID-19», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що такі виплати передбачені відповідною бюджетною програмою.

Нагадаємо, з наступного року в Україні мають підвищити зарплату медикам. Мінімальна зарплата лікаря буде на рівні 20 тисяч гривень. Середньому медперсоналу платитимуть не менше ніж 13,5 тис. гривень.

У держбюджеті-2022 на програму медичних гарантій заклали додаткові 33,8 млрд гривень.

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