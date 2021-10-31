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У листопаді знову підвищать тарифи на газ: деталі

12:05 31 жовтня 2021
У листопаді знову підвищать тарифи на газ: деталі

З листопада деякі газопостачальні компанії України знову підвищують місячні тарифи на газ для населення.

Так, «ТАС Енергія країни» пропонує газ по 38,35 гривні (у жовтні — 30,06 грн, у вересні 20,96 грн за кубометр).

«Світлогаз» встановив на листопад тариф на рівні 38,10 гривень за кубометр, Gas Trading — 36,50 гривень.

У «Хмельницькенергозбуті» тариф листопада — 35,50 гривень.

Річні тарифні плани не змінилися й залишаються значно вигіднішими. Середня ціна за місяць коливається від 7,80 до 13,50 гривень за кубометр, пише «ГазПравда».

Постачальники газу не мають права підвищувати річні тарифи до травня 2022 року.

У НАК «Нафтогаз України» побутовим споживачам газ, як і раніше, продають по 7,96 грн за кубометр за річним тарифом. Стільки ж платитимуть у листопаді й українці, для яких компанія є постачальником останньої надії.

Бюджетні установи та організації отримають газ від «Нафтогазу» за ціною 16,8 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ).

У міністерстві енергетики не виключають, що запуск Північного потоку-2 позначиться на ціні за доставку газу українським споживачам.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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