Вилов риби на зимувальних ямах під забороною з 1 листопада: суми штрафу значно зросли

З 1 листопада в Україні вводиться сезонна заборона на лов риби на зимувальних ямах. Порушників штрафуватимуть. Цього року штрафи зросли у кілька разів, передає «Суспільне».

За вилов риби на зимувальних ямах порушники заплатять від 51 до 170 гривень за сам факт вилову. Окремо нараховують збитки за кожну впійману рибу.

За карася сріблястого потрібно заплатити 1581 грн, за сазана — 3706 грн, судака — 3 587 грн, сома — 5 117 грн, щуку — 3 468 грн, білого амура та товстолоба — по 3 638 грн, ляща — 1 649 грн.

Сума штрафу нараховується за одну виловлену особину, попри її вагу.

За межами зимувальних ям рибалити можна — вудками, спінінгами, донками з загальною кількістю гачків не більше 5 штук на рибака. Також і на човнах.

Добова норма вилову риби — не більше 3 кг.

Зимувальна яма — це природне заглиблення у водоймі, де скупчується риба в зимовий період. У річках вони знаходяться у найглибших місцях з уповільненою течією. В інших водоймах, як правило, розташовуються в зоні впадання річок, у місцях виходу підводних джерел. Навіть у найлютіші морози в межах зимувальних ям відбувається постійний рух. Він забезпечує рівні умови для всіх екземплярів, які залягли на зимівлю.

Осінньо-зимова заборона на вилов риби на зимувальних ямах триватиме до початку весняного нересту. Його в залежності від температури повітря вводять у перших числах квітня.

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