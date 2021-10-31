Щороку на 25%: в Україні прогнозують зростання тарифів «на світло»
Після того, як закінчиться термін дії фіксованого тарифу на електроенергію, розцінки «на світло» поступово наближатимуться до економічно виправданих. Нацбанк прогнозує, що підвищуватимуть тариф на 25% щороку. Про це йдеться у жовтневому інфляційному звіті НБУ.
Нинішній тариф зафіксовано до 30 квітня 2022 року. За прогнозами НБУ, довго ігнорувати економічну реальність не вдасться.
«Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20−25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі», — вважають автори прогнозу.
Також за оцінками НБУ, зафіксовані до травня 2022 року тарифи на газ та електроенергію не надто допоможуть стримати ціни на споживчі товари. Річ у тім, що тариф «заморожено» для населення, але не для промисловості. Зростаючу ціну електроенергії, а також газу, палива промпідприємства компенсуватимуть підвищенням цін на товари. НБУ прогнозує подорожчання продуктів: олії, цукру, молокопродуктів, а також широкого спектру послуг.
Нагадаємо, фіксований тариф на електроенергію для населення закінчувався 31 липня, але згодом тарифи «заморозили» ще на місяць, а потім до жовтня. З 1 жовтня було введено новий тариф — 1,44 та 1,68 грн за 1 кВт-годину .
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