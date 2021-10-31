26.24 / 26.43 30.39 / 30.73
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Щороку на 25%: в Україні прогнозують зростання тарифів «на світло»

16:59 31 жовтня 2021
лампочки

Після того, як закінчиться термін дії фіксованого тарифу на електроенергію, розцінки «на світло» поступово наближатимуться до економічно виправданих. Нацбанк прогнозує, що підвищуватимуть тариф на 25% щороку. Про це йдеться у жовтневому інфляційному звіті НБУ.

Нинішній тариф зафіксовано до 30 квітня 2022 року. За прогнозами НБУ, довго ігнорувати економічну реальність не вдасться.

«Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20−25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі», — вважають автори прогнозу.

Також за оцінками НБУ, зафіксовані до травня 2022 року тарифи на газ та електроенергію не надто допоможуть стримати ціни на споживчі товари. Річ у тім, що тариф «заморожено» для населення, але не для промисловості. Зростаючу ціну електроенергії, а також газу, палива промпідприємства компенсуватимуть підвищенням цін на товари. НБУ прогнозує подорожчання продуктів: олії, цукру, молокопродуктів, а також широкого спектру послуг.

Нагадаємо, фіксований тариф на електроенергію для населення закінчувався 31 липня, але згодом тарифи «заморозили» ще на місяць, а потім до жовтня. З 1 жовтня було введено новий тариф — 1,44 та 1,68 грн за 1 кВт-годину .

Фото pixabay.com

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Підвищення пенсій з 1 грудня: у Кабміні прокоментували ситуацію із виплатами

Податковий кодекс

Коли ФОПи звільняються від сплати єдиного податку: названі умови

Мурат

«Сумую за татом»: дочка Ані Лорак прилітала погостювати до Києва, де познайомилася з нареченою батька

Олег Винник

«Такої шанувальниці ще не було»: Винник здивував «новою подругою»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.