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Деякі українці можуть втратити право на пенсію за вислугу років: названо причину

22:29 31 жовтня 2021
пенсія

Пенсія за вислугу років призначається на певних умовах і за порушення положень статті 55 закону «Про пенсійне забезпечення» виплат можна позбутися. Про це слід не забувати тим, хто вийшов на пенсію за вислугою років, а тепер сподівається влаштуватися на роботу за сумісництвом. Із таким роз'ясненням виступив Пенсійний фонд України.

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Відповідно до статті 51 закону про пенсійне забезпечення, пенсія за вислугу років передбачає, що людина через особливості роботи не зможе зберегти працездатність до настання загальновстановленого пенсійного віку — 60 років. Тому якщо робота передбачає пенсію за вислугу років, то людина працює необхідний термін, виходить на пенсію і отримує належний розмір виплат.

Якщо ж людині призначено пенсію за вислугу років, а вона заново працевлаштовується за сумісництвом на посаду, яка передбачає вислугу (незалежно від того, чи це буде колишнє місце роботи чи інше), то людина позбавляється права на спеціальні пенсійні виплати.

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Нагадаємо, у Пенсійному фонді роз'яснили, що право на призначення пенсії за вислугу років мають деякі працівники освіти, охорони здоров'я та соцзабезпечення, а також артисти, актори театру, особи, які працювали на транспорті, лісозаготівлях.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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