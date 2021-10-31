Деякі українці можуть втратити право на пенсію за вислугу років: названо причину

Пенсія за вислугу років призначається на певних умовах і за порушення положень статті 55 закону «Про пенсійне забезпечення» виплат можна позбутися. Про це слід не забувати тим, хто вийшов на пенсію за вислугою років, а тепер сподівається влаштуватися на роботу за сумісництвом. Із таким роз'ясненням виступив Пенсійний фонд України.

Відповідно до статті 51 закону про пенсійне забезпечення, пенсія за вислугу років передбачає, що людина через особливості роботи не зможе зберегти працездатність до настання загальновстановленого пенсійного віку — 60 років. Тому якщо робота передбачає пенсію за вислугу років, то людина працює необхідний термін, виходить на пенсію і отримує належний розмір виплат.

Якщо ж людині призначено пенсію за вислугу років, а вона заново працевлаштовується за сумісництвом на посаду, яка передбачає вислугу (незалежно від того, чи це буде колишнє місце роботи чи інше), то людина позбавляється права на спеціальні пенсійні виплати.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді роз'яснили, що право на призначення пенсії за вислугу років мають деякі працівники освіти, охорони здоров'я та соцзабезпечення, а також артисти, актори театру, особи, які працювали на транспорті, лісозаготівлях.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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