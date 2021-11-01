Площа житла більша за соцнорму: названо 4 умови для отримання субсидії

Маючи в своєму розпорядженні простору квартиру або будинок, українці теж можуть отримувати субсидію на послуги ЖКГ. Минулого опалювального сезону 450 тис. сімей отримували виплати, незважаючи на понаднормативну житлову площу. Але необхідно, щоб виконувалися кілька умов, попереджають у Мінсоцполітики.

Щоб не втратити право на субсидію, маючи площу житла понад встановлену норму, необхідно, щоб до складу домогосподарства входили непрацюючі непрацездатні особи. Це можуть бути:

діти;

непрацюючі пенсіонери (пенсіонери за віком, за вислугою років);

одержувачі соціальної пенсії (наприклад, у зв'язку із втратою годувальника);

особи з інвалідністю.

Субсидії призначаються автоматично на підставі інформації про склад домогосподарства та соціальний статус його членів. Якщо склад сім'ї змінювався, необхідно актуалізувати дані в органах соцзабезпечення.

Для розрахунку нормативної та наднормативної площі застосовується спеціальна формула. Субсидія призначається на 48,87 кв. м житла, якщо там мешкає одна людина. Для кожного нового мешканця площа, охоплена субсидією, збільшується ще на 13,65 кв.м. Тобто для сім'ї із трьох осіб субсидією охоплюються 76 кв. м житла.

У наданні субсидії відмовлять, якщо:

площа квартири перевищує 130 кв. м,

площа будинку більше 230 кв. м.

При цьому не враховуються:

житлові приміщення у спільній частковій або спільній власності;

неліквідне житло у сільській місцевості, одержане як спадок.

Нагадаємо, минулого опалювального сезону субсидія була виділена понад 3 млн домогосподарств. Приблизно у 2% випадків у деклараціях було виявлено недостовірну інформацію. Понад 200 тисячам домогосподарств було відмовлено у наданні виплат. Мінсоцполітики назвало найпоширеніші причини.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

1620

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter