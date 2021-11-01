У 2022 році не всі українці зможуть вийти на пенсію у 60 років: названо причину

У 2021 році для того, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, страховий стаж майбутнього пенсіонера має бути не менше 28 років, але вже у 2022 році, щоб отримати пенсію у цьому віці, людина повинна мати вже 29 років страхового стажу.

Згідно з новими вимогами до страхового стажу, у 2022 році вийти у 60 років на пенсію зможуть не всі. Українці, страховий стаж яких коливається від 19 до 29 років, матимуть право наступного року вийти на заслужений відпочинок, якщо їм виповнилося 63 роки. А якщо стаж становить від 15 до 19 років, то й у 65 років.

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Ті, хто має страховий стаж менше 15 років, можуть розраховувати лише на соціальні виплати у 65 років на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Нині це 1854 гривні.

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У Мінсоцполітики підразували, що до 2028 року лише половина українців зможе вийти на пенсію у 60 років. 5% будуть змушені працювати до 65 років, а 40% - до 63 років.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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