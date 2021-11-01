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Продаж землі в Україні: пільги, податки, схема з нотаріусом та хто має відповідати за порушення

12:05 1 листопада 2021
земля

Після того, як в Україні з'явилися можливості для продажу землі, угоди проводяться, але деякі продавці ухиляються від сплати належних податків. Виявляти порушників податківці збираються, перевіряючи нотаріусів. Про це в.о. голови Державної податкової служби Євген Олейніков розповів в інтерв'ю «Економічній правді» .

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«Це відповідальність нотаріуса. Нотаріус не повинен засвідчувати договір купівлі-продажу без документа про сплату податку. Це вимога статті 172.4 Податкового кодексу… Ми „включимося“, коли перевірятимемо нотаріуса», — обіцяє головний податківець.

Штраф, виписаний нотаріусу, дорівнюватиме недосплаті до бюджету. «Накладається штраф, але він дорівнюватиме сумі несплаченого податку», — пояснює Олейников. Отже нотаріус несе відповідальність «як податковий агент. Як звичайний роботодавець, котрий не утримав податок, наприклад, при виплаті зарплати».

Нагадаємо, юристи роз'яснили, як правильно здійснити документальне оформлення земельної угоди, а також розповіли про особливості продажу земельної ділянки разом із будинком.

Фото pixabay.com

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