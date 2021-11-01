Чистота фінмоніторингу, побоювання банків та санкції: названі основні проблеми податкової амністії

На нараді в Офісі президента, на якій розглядався перебіг податкової амністії, яка стартувала в Україні з 1 вересня, розглядалися адміністративні перешкоди, що стосуються цієї кампанії, а не те, чому вона так мало приносить грошей.

Про це в інтерв'ю «Економічній правді» заявив керівник ДПС Євген Олійников. За його словами, ще до старту кампанії, яка триватиме до 1 вересня 2022 року, «усі спікери від Офісу президента, Кабміну, Податкової служби, Верховної Ради говорили, що амністія не розглядається як джерело наповнення бюджету — вона має зовсім інші завдання». Темпи її ходу він назвав «нормальними як для процедури».

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Першою перешкодою керівник податкової служби назвав банки, які побоюються працювати з цими грошима.

«Якщо ти отримував ці мільйони від торгівлі наркотиками, зброєю чи отримав їх від тероризму, тобто внаслідок злочинів, чи не стануть банки згодом крайніми? Щоб зняти побоювання, працювала робоча група, зокрема представник від нас. Приєднувалися Нацбанк, Кабмін, Мінфін, Держфінмоніторинг. Зрештою, були внесені зміни до інструкції, яка регулює це питання» , — зазначив Олійников і додав: «Було роз'яснено, як застосовуватимуться санкції. Держава взяла на себе відповідальність за те, що якщо відповідні організації не дали банку чіткої інформації, що гроші мають злочинне походження, то банки не відповідатимуть».

Журналісти зазначили, що потенційні декларанти мають великі побоювання щодо чистоти роботи фінмоніторингу. Наприклад, якщо у банку виникнуть підозри, що кошти, що амністуються, отримані від продажу партії наркотиків…

Однак, за словами керівника податкової, «підозри не пройдуть» — доказом може бути лише вирок суду.

«Підозрівати ми можемо будь-кого і будь-що. Якщо це не буде доведено в установленому законом порядку через судовий вирок, що набрав законної сили, жодні підозри не стануть підставами для анулювання декларації та її результатів» , — додав Євген Олійников.

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Він також зазначив, що на сьогоднішній день існує «громадський запит» на податкову амністію — більша частина суспільства, яка не сплачувала податки, хоче «цю сторінку перегорнути».

«Я бачу це на рівні великого бізнесу. Пам'ятаю, які вони мали погляди наприкінці 1990-х і які зараз, як вони платили податки і як вони зараз платять. Є й ті, хто принципово не платитиме. Їм які податки не встанови, вони думатимуть, як не сплатити навіть їх. Така психологія у людей також існує. Завдання полягає в тому, щоб залишити лише тих, хто свідомо не бажає сплачувати податки. Без проведення амністії це нереально» , — заявив голова ДПА.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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