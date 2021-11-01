Право власності на землю та будинок: що змінилося в оформленні

Відтепер українці, що продають чи купують будинок разом з земельною ділянкою, на якій він розташований, можуть проводити оформлення права власності на будинок та землю одночасно, а не окремими договорами. В Україні набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості». Таким чином усунено низку правових колізій, які створювали умови для юридичних проблем, та навіть шахрайства.

Зокрема, закон встановив обов'язковість одночасного оформлення прав на земельну ділянку у зв'язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна (житловий будинок, будівлю або споруду), який на ній розташовано, а також зворотний порядок одночасного переходу прав на нерухоме майно у випадку переходу прав на земельну ділянку, на якій розташовано вказане нерухоме майно (житловий будинок, будівля або споруда). При цьому нове правило не поширюється на операції з купівлі-продажу квартир в багатоквартирних будинках, а також не стосується земельних ділянок, які перебувають у державній та комунальній власності.

Варто зазначити, що дія закону також поширюється як на землі, що перебувають у постійному користуванні, так і на орендовані ділянки. Для орендованих земель згоди орендаря на продаж нерухомості не потрібно. Передбачається, що при здійсненні правочину щодо орендованих земель буде достатньо повідомити орендодавцеві про перехід прав на земельну ділянку до нового користувача.

Закон також врегульовує низку питань щодо власності на земельні ділянки під об'єктами нерухомості. Зокрема, передбачається, що у разі, якщо новий власник нерухомості не має права на отримання землі у постійне користування, він зобов'язаний подати клопотання до відповідних органів влади для отримання земельної ділянки у власність або користування.

Але, тим українцям, які збудували оселю без відповідного дозволу на будівництво або не оформили певним чином права на землю, новий закон не дає жодних шпарин для узаконення «самобудови».

«Варто зауважити, що законодавчі зміни жодним чином не стосуються об'єктів самочинного будівництва, — повідомив «ФАКТАМ» адвокат АО «Діксі Лекс» Віталій Міхліченко. — Оскільки, як і раніше, прийняття нерухомого майна в експлуатацію передує оформленню права власності на нього, об'єкт самочинного будівництва не може бути предметом договору купівлі-продажу й проведення державної реєстрації. Щодо об'єктів незавершеного будівництва, то в ухваленому законі їм також приділено увагу.

Перехід прав на об'єкт незавершеного будівництва також передбачатиме одночасний перехід прав на землю. Проте у разі набуття права власності на об’єкт незавершеного будівництва перехід прав на земельну ділянку, на якій розміщений такий об’єкт, здійснюється за умови державної реєстрації права власності на такий об’єкт незавершеного будівництва у порядку, визначеному законом. Тобто, щоб укласти договір щодо такого об'єкта і, відповідно, отримати право на землю, першочергово відомості про об'єкт незавершеного будівництва мають бути внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 5091 «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому». Цей документ має створити дієві правові механізми для гарантування державою речових прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості. Тобто покупець нерухомості буде набагато краще захищений й отримає гарантії захисту своїх прав у разі, наприклад, припинення будівництва.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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