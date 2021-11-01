Щоб зняти всі маніпуляції та пролити світло на походження депозитів компаній родини Суркісів у «Приватбанку», в 2021 році було проведено незалежне форензик-розслідування, яке здійснила всесвітньо відома американська аудиторська компанія Alvarez & Marsal. Про це повідомив адвокат Ігоря Суркіса Алексєєв Ігор, повідомляє UBR.

«Міжнародні аудитори „по молекулах“ розклали кожну фінансову операцію, буквально до долара. Їм була надана не тільки інформація про те, звідки були отримані грошові кошти, а й дані, куди саме ці кошти потім використовувалися. Безпрецедентна відкритість і транспарентність — я думаю, ви більше не знайдете подібних прикладів в Україні», — наголосив адвокат.

Висновки компанії Alvarez & Marsal однозначні — кошти англійських компаній в Приватбанку мають легальне походження, гроші не мають жодного відношення до схеми виведення кредитних коштів «Приватбанку».

«В усій цій історії мене, відверто кажучи, дивує позиція „Приватбанку“. Я реально не розумію, на що розраховують представники цієї фінустанови. Адже очевидно, що кошти доведеться повертати. Інше питання — скільки. З кожним днем ця сума зростає і буде зростати. Тому мені здається, що нарешті в цьому питанні потрібно поставити крапку», — резюмує адвокат.

Alvarez & Marsal — міжнародна консалтингова компанія, що заснована понад 35 років тому в Нью-Йорку (США). На сьогодні вона налічує більше 5400 співробітників у 65 офісах у 25 країнах світу.

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