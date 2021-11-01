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Гроші

Хто контролює підвищення цін на «соціальні» продукти в Україні: список товарів та умови регулювання

15:13 1 листопада 2021
супермаркет

В Україні складено перелік «соціальних» продуктів, і Держпродспоживслужба виконує державний нагляд за тим, щоб у період, коли продовольство дорожчає, ціни на обрані товари не підвищувалися без попередження. Про це «ФАКТАМ» розповів заступник голови Держпродспоживслужби Анатолій Вовнюк, який відповідає у відомстві за цифровий розвиток, цифрові трансформації та цифровізацію.

До переліку товарів, ціни на які контролюються державою, входять:

  • крупа гречана;
  • цукровий пісок;
  • борошно пшеничне вищого гатунку;
  • макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель із борошна пшеничного вищого гатунку);
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);
  • хліб житньо-пшеничний;
  • яйця курячі категорії С1;
  • птиця (тушка куряча);
  • вода мінеральна негазована;
  • масло вершкове жирністю 72,5%.

Регулятор вимагає, щоб магазини та супермаркети звітували про зміни роздрібних цін на зазначені види товарів, якщо вартість підвищується на більше ніж 5%. За словами Анатолія Вовнюка, декларування відбувається в електронному вигляді, а споживачі можуть звіритися з Реєстром роздрібних цін на сайті https://declaration.consumer.gov.ua.

«Тобто відомості надаються з використанням кваліфікованого електронного підпису до Держпродспоживслужби через її офіційний вебсайт. Ми забезпечили вільний, цілодобовий та безоплатний доступ до Реєстру роздрібних цін», — розповів заступник голови Держпродспоживслужби.

Постанова про обов'язкове декларування зміни цін діє до закінчення карантину, тобто, як мінімум, до 31 грудня 2021 року.

Що і як перевіряють у карантин у місцях торгівлі, докладно в інтерв'ю Анатолія Вовнюка «ФАКТАМ» Кому загрожують додаткові перевірки через локдаун, які продукти найчастіше підробляють: розповіли у Держспоживслужбі".

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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