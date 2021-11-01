Безробітним українцям виділять 100 мільйонів гривень: хто та на яких умовах отримає гроші

У 2022 році безробітні члени малозабезпечених сімей матимуть право на фінансову допомогу для започаткування власного бізнесу. Допомога надаватиметься в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей (Рука допомоги"). Деталі розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна, повідомляє прес-служба відомства.

За словами члена уряду, загальний обсяг фінансування програми очікується на рівні 100 млн. гривень.

Державна допомога на започаткування власного бізнесу є безвідсотковою та складатиме до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року — це 97,5 тисяч гривень). Кошти надаються у безготівковій формі і можуть використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів.

Кошти буде потрібно повернути через 3 роки підприємницької діяльності, але ця сума буде зменшена на розмір сплачених за 3 роки податків та єдиного соціального внеску. Якщо ж сума сплачених податків перевищила суму наданої фінансової допомоги, або якщо підприємець працевлаштує у перший рік своєї роботи ще двох безробітних членів малозабезпечених сімей за направленням центру зайнятості, повертати кошти держдопомоги взагалі не доведеться.

Щоб отримати фінансову допомогу на започаткування власного бізнесу, малозабезпеченим потрібно звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Крім того, до центру необхідно подати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи. Розробити такий бізнес-план допоможуть працівники центрів зайнятості.

Після розгляду бізнес-плану та позитивного рішення регіональної комісії учасник програми має протягом 30 днів зареєструвати ФОП або юридичну особу та укласти угоду про надання фінансової допомоги з регіональним центром зайнятості та центром зайнятості за місцем проживання.

Для отримання фінансової допомоги потрібно надати до центру зайнятості рахунок та договір, укладений між учасником програми, і постачальником обладнання та матеріалів, необхідних для заснування власної справи. Оплата витрат проводиться регіональним центром зайнятості на підставі цих документів.

В міністерстві очікують, що подібне стимулювання зайнятості малозабезпечених вже у перший рік може допомогти створити близько 2−3 тисяч нових малих підприємств.

У 2016−19 роках Мінсоцполітики вже була реалізована подібна програма у Львівській, Полтавській, Харківській областях та трьох територіальних громадах Житомирської, Донецької та Чернігівської областей. Тоді її співфінансування здійснював Світовий банк в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Допомогу на відкриття власної справи тоді отримали понад 230 учасників пілотного проекту, з яких наразі успішно працюють понад 90%.

Нагадаємо, що в Раді готують законодавчі новації, реалізація яких може призвести до зниження розміру допомоги непрацюючим громадянам, які стоять на обліку в центрі зайнятості та мають право отримувати допомогу.

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