Призов пенсіонерів на військову службу: як він вплине на розмір пенсії та чи належить перерахунок

На час дії особливого періоду, що триває з 17 березня 2014 року, у разі призову на військову службу виплата пенсії для військовослужбовців, які отримували її, не припиняється. Про це повідомляє АрміяInform.

Військовим пенсіонерам, яким на час їхньої служби під час особливого періоду продовжували здійснюватися виплати, надалі вони здійснюватимуться на загальних підставах.

Для пенсіонерів з числа військових, котрим виплату пенсій на час їхньої служби було припинено ще до початку особливого періоду, при звільненні пенсія виплачуватиметься з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення, тобто буде здійснено перерахунок.

Якщо новий розмір пенсії вийде менше, ніж до призову або повторного прийняття на службу, виплата буде у розмірі, котрий був до призову.

Крім того, усі укладені контракти на проходження військової служби у період з 17 березня 2014 року укладалися у разі виникнення кризової ситуації, і це є підставою для продовження виплати пенсії у період проходження військової служби.

Нагадаємо, деяким військовим перерахують пенсії заднім числом.

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