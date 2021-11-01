Зростатимуть високими темпами: НБУ оприлюднив прогноз щодо тарифів на електрику та газ у 2022 році

Тарифи на електроенергію в Україні продовжать зростати високими темпами (на 20−25% на рік) через необхідність приведення їх до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі. Такі прогнози зробили у Національному банку.

Що ж до цін на газ, то після їхнього сплеску наприкінці 2021 року влітку наступного року очікується їхня стабілізація. Тому наступного опалювального сезону тарифи на газ для населення підвищаться несуттєво, навіть з урахуванням їхнього приведення до імпортного паритету.

Також у НБУ очікують уповільнення зростання тарифів на централізоване опалення та гарячу воду. А за рахунок високої бази порівняння цей фактор зумовить уповільнення інфляції нижче за цільовий показник у середині 2023 року.

Нагадаємо, відповідно до нового квартального Інфляційного звіту НБУ базова інфляція у 2021 році знизиться до 7,1%, а в 2022—2023 роках — до 3−4%.

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