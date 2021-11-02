Мало не здасться: українців, чиї витрати перевищують доходи, змусять сплатити податок

З 1 вересня в Україні стартувала «податкова амністія» або добровільне декларування коштів та активів, з яких не було сплачено податків і вже після вересня 2022 року податкові органи разом із Кабміном запровадять нові методи контролю значних витрат українців.

Таким чином, до вересня 2022 року українці можуть самі легалізувати зароблене у тіні, заповнивши нульову декларацію, в якій показати своє майно та накопичення, та сплатити з них податок.

І хоча правила здійснення контролю поки що лише розробляються, вже відомо, що навіть платник податків вирішить позбутися майна, придбаного за незадекларовані кошти, спробувавши купити щось на отримані кошти, податківці можуть поставити йому незручні питання. А якщо в процесі перевірки виявиться, що офіційні доходи не пояснюють джерело походження коштів, на різницю нарахують податок на доходи фізичних осіб (30%) та військовий збір (19,5%).

Також важливо пам'ятати, що у реєстрах податківців є дані про всі офіційні доходи українців з 1995 року, тому розповісти про те, що «накопичили за багато років» не вийде, пише Обозрєватєль.

Нагадаємо, всі нюанси податкової амністії «ФАКТАМ» пояснив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Зокрема, він розповів про суми та майно, які не підлягають декларуванню, для кого цей процес є обов'язковим та які наслідки матиме ухилення. Також депутат уточнив, скільки податку доведеться сплатити та що впливає на його розмір.

Фото Pixabay

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