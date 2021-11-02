В Україні змінять принцип призначення пенсії з втрати годувальника: що важливо знати

В Україні винесли на громадське обговорення проект закону, згідно з яким пропонується змінити правила нарахування пенсій звільненим з військової служби щодо виплат рідним у разі втрати годувальника.

У документі, розміщеному на сайті Мінсоцполітики, пропонується, зокрема, внести зміни у статтю 36 закону, зазначивши: «Якщо пенсія призначається батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові) або право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї загиблого (померлого) годувальника — у розмірі 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї, а у разі, якщо право на пенсію має двоє і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка)) — у розмірі 50 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї».

Текст статті 37 пропонують викласти у такій редакції: «Пенсії у разі втрати годувальника (або частина спільної пенсії кожного непрацездатного члена сім’ї), що призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, з розрахунку на кожного непрацездатного члена сім’ї не можуть бути нижчими двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».

А статтю 41 — в такій: «Пенсія у разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному члену сім’ї, який має право на таку пенсію. За заявою уповноваженого представника членів сім’ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника, може бути призначена одна спільна пенсія. Якщо заява про об’єднання пенсії надійшла від уповноваженого представника членів сім’ї після призначення пенсії у разі втрати годувальника кожному члену сім’ї, виплата однієї спільної пенсії проводиться з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому надійшла заява про об’єднання пенсії».

У прикінцевих положеннях законопроекту зазначаєтся, що закон набуває чинності з 1 липня 2022 року.

Також встановлюється, що у разі, коли розмір пенсії в разі втрати годувальника кожному непрацездатному члену сім’ї, на якого призначена пенсія до введення в дію цього Закону, обчислений відповідно до норм цього Закону є більшим, ніж призначені раніше пенсія або частка у спільній пенсії у разі втрати годувальника, проводиться перерахунок за нормами цього Закону з встановленням підвищеного розміру з дня набрання чинності цим Законом.

Нагадаємо, що на час дії особливого періоду, що триває з 17 березня 2014 року, у разі призову на військову службу виплата пенсії для військовослужбовців, які отримували її, не припиняється.

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